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Okur Postası Boş kovanlar benden
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Boş kovanlar benden

Yeniakit Publisher
2023-04-15 10:27:00 -
Boş kovanlar benden

Gazetemiz okurlarından İsmail Kumbuzoğlu, "Boş kovanlar benden" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Önceki akşam toplu iftardaydım. Yemekten sonra çay faslı ve dolayısıyla güzel bir sohbet havası oluştu.

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İş siyasete dayandı. Bazı gençlere de söz hakkı verdik. Hepsinin ortak kanaati;

 “Bu seçimi açık ara ile kazanacağız. Bizim içki ile viski ile fışkı ile işimiz olmaz. Silahlarımızı doldurduk. 15 Mayıs’ta zaferi kutlayacağız. Yer yerinden oynayacak.”

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Her ne kadar silah ile kutlamalara karşı çıktıysam da, pek işe yaramadı.

“O zaman sizden bir ricam var. Boş kovanları zayii etmeyin. Onları toplayıp bir çuvala doldurun ve bana getirin, olur mu?” dedim.

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Ne yapacağımı sordular.

“Geri dönüşüm için Meral Akşener’e göndereceğim” dedim ve gençlerden kesin söz aldım.

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