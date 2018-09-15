Boş kontenjan olan üniversiteler 2018 özel ve devlet üniversite kontenjan ve bölümleri

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen binlerce aday için yeni bir fırsat doğdu. ÖSYM 2018 ek yerleştirme kılavuzuna göre, bir üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencileri nedeniyle hem devlet hem de özel-vakıf üniversitelerin bazı bölümlerinde boş kontenjan oluştu. Peki Boş kontenjan olan üniversiteler 2018 özel ve devlet üniversiteleri hangileri. YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayınladı. YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre, ek yerleştirme tercih süresi, 14-20 Eylül 2018 tarihleri yapılacaktır. ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunda boş kalan üniversitelerin bölümlerini de açıkladı. Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59’a kadar ilgili bankaya yatırılacaktır.

ÜNİVERSİTELERİN BOŞ KONTENJANLARI VE YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.