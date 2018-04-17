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Boş gövdesi berber, çay ocağı olan çınar koruma altına alınıyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir zamanlar içinde berber dükkanı, çay ocağı ve kalaycılık dükkanı bulunan 900 yıllık çınar ağacı koruma altına alınıyor.

17 Nisan 2018 Salı 09:26
Boş gövdesi berber, çay ocağı olan çınar koruma altına alınıyor

Yenice ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu Akçakoyun köyündeki 900 yaşındaki çınar ağacı simge haline geldi. Bir zamanlar içinde berber dükkanı, çay ocağı ve kalaycılık dükkanı bulunan 9 asırlık dev çınar ağacı, köye gidenlerin ilgi odağı oluyor. Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yurt dışından da ağacı görmek için ziyaretçiler geliyor.

Çınar ağacının koruma altına alınacağını söyleyen Akçakoyun Köyü Muhtarı Halil Demirbaş, “Köy meydanında bulunan 9 asırlık tarihi çınar ağacının korunması için yetkili yerlere yazı yazdık. Köyümüzün kuruluşu ile yaşıt olan bu çınar ağacının boş gövdesini köy halkı değişik tarihlerde berber dükkanı, çay ocağı ve kalayhane olarak kullanmış” dedi.

Köy sakinlerinden İsa Özel (78), “Kalaycılık yapan bir kişi 15-20 yıl bu çınar ağacının içinde kalaycılık yaptı. Daha sonra berber dükkanı olarak kullanıldı. Bu çınar ağacı 950-1000 yıllık. Buraya çınar ağacını görmek için gelip giden çok” diye konuştu.

Köyde minibüs işletmeciliği yapan Cemal Özbay (71) ise, “Köyümüzün kuruluşunda bir sürü koyunu ile adam gelmiş. Koyunlarını birkaç gün burada otlatmışlar (ireklemişler). Ondan sonra bu köyü kurmaya karar vermişler. Bu köyü kuruyorlar. Ak koyun oluyor adı. Daha sonra Akçakoyun oluyor. Daha sonra zaman geldi içine berber dükkanı kurdular. Burada tıraş olduk. Ondan sonra kahve ocağı oldu. Hepsi bunların öldü. Çınar ağacını Türkiye'nin her tarafından görmeye gelenler var, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir'den. Hatta yurt dışından görmeye gelenler var. Tarihi bir eser olduğu için bakmaktan zevk alıyor insanlar. Onun için burada misafir ağırlıyoruz” dedi.

Her gün çınar ağacının gölgesinde oturan köy sakini Nasıf Bıçkıcı (94), “Biz bu çınarı bin yıllık biliyorduk ama 900 yıllıkmış. Berber dükkanı olarak kullanıldığında 3-4 sene tıraş oldum burada. Berber de öldü. Ondan sonra çay ocağı oldu, 1-2 sene çay içtik burada. Her gün dışarıdan buraya insanlar geliyorlar, film ve fotoğraf çekiyorlar” dedi.


Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:26
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Akçakoyun
  6. Kalaycılık
  7. Ziyaretçiler
  8. Çay Ocağı
  9. Çınar Ağacı

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