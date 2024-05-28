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Konut Projeleri Boş evle pusuda beklemişler! Uyanık ev sahiplerinden şeytani plan
Konut Projeleri

Boş evle pusuda beklemişler! Uyanık ev sahiplerinden şeytani plan

Yeniakit Publisher
2024-05-28 11:46:00 -

Konut kira artış oranında yüzde 25 zam sınırlamasının 1 Temmuz 2024’te kalkması bekleniyor. Bu nedenle, birçok ev sahibi boş konutlarını kiraya vermek için artış sınırlamasının kaldırılmasını bekliyor. Emlak uzmanları, bu uygulamanın kalkması halinde kira artışlarının 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılacağını belirtti. Bu durum, kiracı ve ev sahipleri arasında yeni tartışmalara ve endişelere yol açabilir.

Konut kira artış oranında yüzde 25 zam sınırlamasının 1 Temmuz 2024’te kalkması bekleniyor. Ev sahipleri boş konutlarını kiraya vermek için artış sınırlamasının kaldırılmasını bekliyor. Emlak uzmanı uygulamanın kalktığı takdirde kira artışlarının, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılacağını belirtti.

Türk Borçlar Kanunu’na 8 Haziran 2022’de eklenen geçici madde kapsamında konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirilmişti. Kiralarda fahiş zamların önüne geçmek için getirilen bu düzenleme son olarak 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni dönemde konut kira zamlarının tekrar TÜFE oranlarına göre belirlenmesi bekleniyor. Yüzde 25 sınırlama kaldırıldığında kira artış oranları son 12 aylık enflasyonun ortalaması baz alınarak hesaplanacak. Son 12 aylık enflasyon ortalamasının üzerinde zam yapılamayacak.

“Boş bekletilen konutlar da kiraya verilerek konut arzına katılacak”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Olcay Selvi, yüzde 25 kira zammı sınırlamasına tam olarak uyulmadığını bu dönemde ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının arttığını söyledi. 1 Temmuz itibarıyla 12 aylık enflasyon oranına göre kira zamlarının belirlenmesini beklediklerini belirten Selvi, ‘‘Kira artışları enflasyon oranlarına göre belirlendiğinde boş bekletilen konutlar da kiraya verilerek konut arzına katılacaktır’’ dedi.

‘‘12 aylık TÜFE ortalamasının altında zam yapılabilecek ama yukarısı kanunen yasak’’

Kira artışının neye göre belirleneceği hakkında bilgi veren Selvi, Sınırlamanın kaldırılmasıyla son 12 aylık TÜFE oranları ortalaması baz alınarak kira zamları belirlenecek. 12 aylık TÜFE oranının altında zam yapılabilecek ama yukarısı kanunen yasak. Kira kontratları kendini tekrar eden süresiz kontratlardır ama üzerinde 1 yıl yazar. Kendini tekrar eden sözleşme olduğundan 5 yıl sonrasında sözleşmede kira tekrar belirlenebilir, mal sahibinin hakkı vardır. 11’inci yıl itibarıyla da kiracı şartsız çıkarılabilir’’ ifadelerini kullandı.

Yüzde 25 zam sınırlaması olduğu dönemde ev sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar olduğunu da belirten Selvi, ‘‘Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları nedeniyle adliyelerde yoğunluk oluştu. Son 1 senede 180 bine yakın dava açıldı. Bu davalardaki yoğunluktan dolayı diğer davaları da aksattı. Ev sahipleri ve kiracılarla ilgili kanunlarda iki tarafa da yardımcı olmak gerekiyor’’ şeklinde konuştu.
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Yorumlar

MEHMET DEMİRCİ

cumhur başkanı evini kiraya vereni yüksek enflasyona ezdirmiştir ve bile bile beğenerek yapmıştır bunu amma şekerpancarına %300 fındığa % 154 çaya %110 memura emekliye 6 ayda bir % 50 senelik %110 zam vermiştir... neyiz biz fetöcü mü ? 15 temmuzda kimi savunduk? mizan var mizan... göreceğiz mizanda hesabımızı.
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