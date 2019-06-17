Boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü Konya’nın Akşehir ilçesinde boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya’nın Akşehir ilçesinde boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi 33136 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş olduğu öğrenilen evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.