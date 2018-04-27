Boş arazide roket parçası bulundu
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki boş arazide roket parçası ele geçirildi.27 Nisan 2018 Cuma 19:15
Hatay'da 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı birlikler, Yayladağı Gümrük Kapısı yakınlarında arazi araması yaptığı sırada toprağa saplanmış şekilde bir mühimmat fark etti.
Olay yerinde alınan güvenlik tedbirlerinin ardından bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, mühimmatın roket parçası olduğu belirlendi.
Roketin, daha önce Suriye tarafından atıldığı değerlendiriliyor.
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