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Boş alana moloz döken kişiye 10 bin lira ceza

İnegöl Belediyesi’nin yaptığı tüm uyarılara rağmen Cerrah’ta boş alana moloz dökerken yakalanan kişiye 10 bin 298 TL para cezası kesildi.

18 Nisan 2019 Perşembe 18:03
Boş alana moloz döken kişiye 10 bin lira ceza

İnegöl Belediyesi’nin yaptığı tüm uyarılara rağmen Cerrah’ta boş alana moloz dökerken yakalanan kişiye 10 bin 298 TL para cezası kesildi.


Cerrah Mahallesi’nde dere boyu mevkiinde bir vatandaş boş alana moloz dökerken yakalandı. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetim ve kontrolleri sonucu inşaat molozlarını alana bırakırken suçüstü görüntülenen kişi hakkında cezai müeyyide uygulandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, moloz dökerek çevre kirliliğine sebep olan kişiye ‘İnşaat molozları dökerek çevre kirliliğine sebebiyet vermekten dolayı 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/4 maddesi’ gereğince 9898 TL idari para cezası ve ayrıca 400 TL yerin temizleme bedeli olmak üzere toplam 10 bin 298 TL para cezası kesildi.


Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de 7/24 kontrol ve denetimlerinin süreceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 18:03
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