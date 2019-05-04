Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanından 1 puanla döndü Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı- Ligin bitimine 2 hafta kala lider Bayer Münih ile ikinci sıradaki Borussia Dortmund arasındaki puan farkı 4'e çıktı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı. Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 32. haftasında Weser Stadı’nda Werder Bremen’e konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 6. dakikada Christian Pulisic’in golüyle 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, 41. dakikada Paco Alcacer ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Werder Bremen 70. dakikada Kevin Möhwald ve 75. dakikada Claudio Pizarro’nun attığı gollerle 2-2’lik eşitliği sağladı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Werder Bremen’de karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Nuri Şahin eski takımına karşı 60 dakika oynadı. Borussia Dortmund şampiyonluk yarışında puanını 70’e çıkardı ve ikinci sırada yer aldı. Böylece sezonun bitimine 2 hafta kala 74 puanı bulunan lider Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Werder Bremen ise 47 puanla 9. sırada kaldı.

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