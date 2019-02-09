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Borussia Dortmund şampiyonluk yarışında yara aldı

- Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim'a karşı 3-0 öne geçtiği maçta berabere kaldı

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:23
Borussia Dortmund şampiyonluk yarışında yara aldı


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, 3-0 öne geçtiği mücadelede konuk ettiği Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 21. haftasında Signal Iduna Park'ta Hoffenheim'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 32. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Mario Götze ve 67. dakikada Raphael Guerreiro ile bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Maçın son bölümünde atak bir oyun sergileyen Hoffenheim, 75. ve 87. dakikalarda Ishak Belfodil ve 83. dakikada Pavel Kaderabek ile ağları sarstı ve karşılaşma, 3-3 berabere tamamlandı.

Maça yedek kulübesinden başlayan Borussia Dortmundlu milli futbolcu Ömer Toprak, 83. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil olurken, konuk ekipte maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, 45 dakika oyunda kaldı.

Geçen hafta Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan ve hafta arasında Almanya Kupası 3. turunda Werder Bremen'e yenilerek elenen sarı-siyahlılar, kötü gidişatını sürdürdü.

Bu sonuçla Borussia Dortmund 50 puanla liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 30 puanla 9. sıraya geriledi.

Günün diğer karşılaşmalarında Wolfsburg, deplasmanda Freiburg ile 3-3 berabere kalırken, Hannover 96 sahasında Nürnberg'i 2-0, Hertha Berlin de deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etti. Leipzig-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise 0-0 berabere sonuçlandı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:23
  1. 21. hafta
  2. Borussia Dortmund
  3. BUNDESLIGA
  4. Hoffenheim

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