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Borussia Dortmund otobüsüne bombalı saldırıya 14 yıl hapis

27 Kasım 2018 Salı 18:00
Borussia Dortmund otobüsüne bombalı saldırıya 14 yıl hapis

BERLİN (AA) - Almanya'da, Borussia Dortmund ile Monaco arasında 11 Nisan 2017'de oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde, Borussia Dortmund otobüsüne bombalı saldırı düzenleyen Sergej W. 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dortmund mahkemesinde görülen davada, 29 yaşındaki Sergej W. "cinayete teşebbüs ve patlayıcı madde kullanmak" suçundan 14 yıl hapisle cezalandırıldı.

Soruşturma kapsamında 21 Nisan 2017'de tutuklanan, Alman ve Rus vatandaşlığına sahip 29 yaşındaki Sergej W'nin, saldırıyla Borussia Dortmund Kulübünün hisselerini düşürerek, büyük miktarda kar etmeyi amaçladığı belirtilmişti.

Sergej W. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında, 11 Nisan 2017'de oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, patlama sırasında İspanyol oyuncu Marc Bartra elinden ve kolundan yaralanmıştı.




Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:00
  1. 14 yıl ceza
  2. bombalı saldırı
  3. Borussia Dortmund

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