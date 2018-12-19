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Borussia Dortmund ligde ilk yenilgisini aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde lider Borussia Dortmund, deplasmanda Fortuna Düsseldorf’a 2-1 mağlup oldu

19 Aralık 2018 Çarşamba 00:50
Borussia Dortmund ligde ilk yenilgisini aldı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan Borussia Dortmund, deplasmanda Fortuna Düsseldorf'a 2-1 yenildi.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 16. hafta maçında Merkur Spielarena Stadı'nda Fortuna Düsseldorf’a konuk oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Dodi Lukebakio ve56. dakikada Jean Zimmer attı. Borussia Dortmund’un tek golü 81. dakikada Paco Alcacer’den geldi.

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-siyahlılar bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.

Fortuna Düsseldorf’ta ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kaan Ayhan maçta 90 dakika forma giyerken Borussia Dortmund'da Ömer Toprak 46. dakikada Manuel Akanji’nin yerine oyuna dahil oldu.

Puan cetvelinde 39 puanla zirvede bulunan Borussia Dortmund'un en yakın rakibi Borussia Mönchengladbach ile aralarındaki puan farkı 6’ya düştü.

Fortuna Düsseldorf 15 puanla 15. sıraya yükseldi.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 00:50
  1. Borussia Dortmund
  2. Bundesliga
  3. Fortuna Düsseldorf

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