Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.058 -1,68 BIST ANKARA 125.246 0,48 BIST ANTALYA 52.755 -0,36 BIST BALIKESİR 72.284 0,41 BIST BURSA 141.917 -0,02 BIST DENIZLI 97.477 6,22 BIST ISTANBUL 102.134 -0,64 BIST IZMIR 155.948 -1,20 BIST KAYSERI 396.209 -0,68 BIST KOCAELI 242.530 0,28 BIST KONYA 72.788 0,76 BIST TEKIRDAĞ 262.413 -0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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