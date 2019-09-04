Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi04 Eylül 2019 Çarşamba 18:48
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.986
|0,24
|BIST ANKARA
|120.805
|1,57
|BIST ANTALYA
|51.165
|3,03
|BIST BALIKESİR
|69.072
|0,17
|BIST BURSA
|137.924
|2,08
|BIST DENIZLI
|86.743
|1,97
|BIST ISTANBUL
|100.854
|0,70
|BIST IZMIR
|158.156
|0,38
|BIST KAYSERI
|398.479
|1,21
|BIST KOCAELI
|235.213
|1,40
|BIST KONYA
|67.528
|1,52
|BIST TEKIRDAĞ
|244.351
|0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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