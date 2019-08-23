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Borsada şehir endekslerinin değişimi

23 Ağustos 2019 Cuma 18:38
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA168.2412,61
BIST ANKARA113.6761,20
BIST ANTALYA47.4401,70
BIST BALIKESİR62.6582,10
BIST BURSA131.3111,42
BIST DENIZLI82.6411,27
BIST ISTANBUL98.1841,76
BIST IZMIR150.9070,97
BIST KAYSERI352.169-0,30
BIST KOCAELI232.548-0,56
BIST KONYA62.1540,85
BIST TEKIRDAĞ233.5826,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:38
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada şehir endekslerinin değişimi

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