Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.781 -1,14 BIST ANKARA 111.824 -0,03 BIST ANTALYA 48.342 -0,77 BIST BALIKESİR 59.033 1,10 BIST BURSA 136.475 -0,21 BIST DENIZLI 82.383 1,28 BIST ISTANBUL 96.202 0,06 BIST IZMIR 153.271 0,24 BIST KAYSERI 358.319 1,54 BIST KOCAELI 225.583 -1,55 BIST KONYA 61.945 -0,63 BIST TEKIRDAĞ 206.858 -2,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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