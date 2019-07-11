Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.627 -0,70 BIST ANKARA 109.401 1,28 BIST ANTALYA 49.747 0,81 BIST BALIKESİR 53.868 -0,20 BIST BURSA 135.936 0,83 BIST DENIZLI 79.381 -0,04 BIST ISTANBUL 100.139 1,02 BIST IZMIR 149.456 0,85 BIST KAYSERI 310.108 0,00 BIST KOCAELI 221.958 3,14 BIST KONYA 63.993 1,25 BIST TEKIRDAĞ 213.844 1,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)





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