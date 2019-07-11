Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi11 Temmuz 2019 Perşembe 18:34
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.627
|-0,70
|BIST ANKARA
|109.401
|1,28
|BIST ANTALYA
|49.747
|0,81
|BIST BALIKESİR
|53.868
|-0,20
|BIST BURSA
|135.936
|0,83
|BIST DENIZLI
|79.381
|-0,04
|BIST ISTANBUL
|100.139
|1,02
|BIST IZMIR
|149.456
|0,85
|BIST KAYSERI
|310.108
|0,00
|BIST KOCAELI
|221.958
|3,14
|BIST KONYA
|63.993
|1,25
|BIST TEKIRDAĞ
|213.844
|1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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