Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:37
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.962
|0,15
|BIST ANKARA
|108.017
|1,55
|BIST ANTALYA
|49.348
|0,31
|BIST BALIKESİR
|53.974
|2,00
|BIST BURSA
|134.821
|-0,89
|BIST DENIZLI
|79.416
|1,93
|BIST ISTANBUL
|99.131
|2,06
|BIST IZMIR
|148.200
|1,99
|BIST KAYSERI
|310.122
|-0,06
|BIST KOCAELI
|215.198
|1,06
|BIST KONYA
|63.202
|1,59
|BIST TEKIRDAĞ
|211.529
|0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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