Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.680 -3,02 BIST ANKARA 106.371 -4,14 BIST ANTALYA 49.197 1,80 BIST BALIKESİR 52.918 -2,52 BIST BURSA 136.030 -1,37 BIST DENIZLI 77.912 -1,63 BIST ISTANBUL 97.130 -1,89 BIST IZMIR 145.315 -2,67 BIST KAYSERI 310.295 -0,65 BIST KOCAELI 212.945 1,15 BIST KONYA 62.211 -1,91 BIST TEKIRDAĞ 209.876 -2,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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