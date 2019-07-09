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Borsada şehir endekslerinin değişimi

09 Temmuz 2019 Salı 18:39
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA189.680-3,02
BIST ANKARA106.371-4,14
BIST ANTALYA49.1971,80
BIST BALIKESİR52.918-2,52
BIST BURSA136.030-1,37
BIST DENIZLI77.912-1,63
BIST ISTANBUL97.130-1,89
BIST IZMIR145.315-2,67
BIST KAYSERI310.295-0,65
BIST KOCAELI212.9451,15
BIST KONYA62.211-1,91
BIST TEKIRDAĞ209.876-2,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:39
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada şehir endekslerinin değişimi

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