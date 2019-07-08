Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:36
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.586
|0,06
|BIST ANKARA
|110.967
|-0,65
|BIST ANTALYA
|48.325
|0,07
|BIST BALIKESİR
|54.284
|0,55
|BIST BURSA
|137.917
|0,80
|BIST DENIZLI
|79.202
|-0,57
|BIST ISTANBUL
|99.004
|-0,72
|BIST IZMIR
|149.299
|0,03
|BIST KAYSERI
|312.338
|-0,34
|BIST KOCAELI
|210.531
|-0,69
|BIST KONYA
|63.424
|-0,84
|BIST TEKIRDAĞ
|214.371
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ