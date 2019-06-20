Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi20 Haziran 2019 Perşembe 18:45
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.650
|-1,38
|BIST ANKARA
|112.291
|0,16
|BIST ANTALYA
|47.435
|0,11
|BIST BALIKESİR
|50.172
|0,93
|BIST BURSA
|131.784
|0,08
|BIST DENIZLI
|76.882
|1,43
|BIST ISTANBUL
|96.856
|-0,24
|BIST IZMIR
|149.221
|0,59
|BIST KAYSERI
|295.677
|-1,01
|BIST KOCAELI
|212.747
|-1,97
|BIST KONYA
|66.176
|2,00
|BIST TEKIRDAĞ
|207.487
|-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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