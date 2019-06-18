Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.051 1,37 BIST ANKARA 114.259 2,13 BIST ANTALYA 47.922 0,42 BIST BALIKESİR 49.682 1,18 BIST BURSA 131.259 2,17 BIST DENIZLI 76.463 1,65 BIST ISTANBUL 97.347 2,34 BIST IZMIR 150.209 0,31 BIST KAYSERI 300.974 2,24 BIST KOCAELI 218.638 1,35 BIST KONYA 64.668 1,33 BIST TEKIRDAĞ 212.713 1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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