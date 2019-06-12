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Borsada şehir endekslerinin değişimi

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA187.596-0,02
BIST ANKARA113.4901,32
BIST ANTALYA46.8820,89
BIST BALIKESİR49.802-0,94
BIST BURSA128.5861,32
BIST DENIZLI76.8371,05
BIST ISTANBUL95.0850,35
BIST IZMIR147.5201,20
BIST KAYSERI297.1080,19
BIST KOCAELI217.932-1,25
BIST KONYA64.3860,36
BIST TEKIRDAĞ209.671-0,44


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:36
  1. Borsada şehir endekslerinin değişimi

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