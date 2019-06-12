Borsada şehir endekslerinin değişimi



İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.883 0,67 BIST ANKARA 113.159 1,02 BIST ANTALYA 47.318 1,83 BIST BALIKESİR 50.229 -0,09 BIST BURSA 128.075 0,92 BIST DENIZLI 76.386 0,46 BIST ISTANBUL 95.622 0,92 BIST IZMIR 147.938 1,49 BIST KAYSERI 295.112 -0,48 BIST KOCAELI 219.776 -0,42 BIST KONYA 64.234 0,12 BIST TEKIRDAĞ 211.976 0,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.



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