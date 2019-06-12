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Borsada şehir endekslerinin değişimi

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:21
Borsada şehir endekslerinin değişimi


İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA188.8830,67
BIST ANKARA113.1591,02
BIST ANTALYA47.3181,83
BIST BALIKESİR50.229-0,09
BIST BURSA128.0750,92
BIST DENIZLI76.3860,46
BIST ISTANBUL95.6220,92
BIST IZMIR147.9381,49
BIST KAYSERI295.112-0,48
BIST KOCAELI219.776-0,42
BIST KONYA64.2340,12
BIST TEKIRDAĞ211.9760,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:21
  1. Borsada şehir endekslerinin değişimi

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