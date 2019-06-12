Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi12 Haziran 2019 Çarşamba 13:21
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.883
|0,67
|BIST ANKARA
|113.159
|1,02
|BIST ANTALYA
|47.318
|1,83
|BIST BALIKESİR
|50.229
|-0,09
|BIST BURSA
|128.075
|0,92
|BIST DENIZLI
|76.386
|0,46
|BIST ISTANBUL
|95.622
|0,92
|BIST IZMIR
|147.938
|1,49
|BIST KAYSERI
|295.112
|-0,48
|BIST KOCAELI
|219.776
|-0,42
|BIST KONYA
|64.234
|0,12
|BIST TEKIRDAĞ
|211.976
|0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.
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