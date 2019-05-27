Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.872 1,49 BIST ANKARA 102.286 -0,59 BIST ANTALYA 44.327 -0,40 BIST BALIKESİR 46.455 0,07 BIST BURSA 114.970 -0,19 BIST DENIZLI 73.938 0,84 BIST ISTANBUL 87.370 -0,19 BIST IZMIR 133.708 -0,98 BIST KAYSERI 280.789 -0,35 BIST KOCAELI 206.797 -0,56 BIST KONYA 61.417 -2,37 BIST TEKIRDAĞ 202.728 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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