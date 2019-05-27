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Borsada şehir endekslerinin değişimi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:39
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA176.8721,49
BIST ANKARA102.286-0,59
BIST ANTALYA44.327-0,40
BIST BALIKESİR46.4550,07
BIST BURSA114.970-0,19
BIST DENIZLI73.9380,84
BIST ISTANBUL87.370-0,19
BIST IZMIR133.708-0,98
BIST KAYSERI280.789-0,35
BIST KOCAELI206.797-0,56
BIST KONYA61.417-2,37
BIST TEKIRDAĞ202.7280,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:39
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada şehir endekslerinin değişimi

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