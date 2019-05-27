Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:39
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.872
|1,49
|BIST ANKARA
|102.286
|-0,59
|BIST ANTALYA
|44.327
|-0,40
|BIST BALIKESİR
|46.455
|0,07
|BIST BURSA
|114.970
|-0,19
|BIST DENIZLI
|73.938
|0,84
|BIST ISTANBUL
|87.370
|-0,19
|BIST IZMIR
|133.708
|-0,98
|BIST KAYSERI
|280.789
|-0,35
|BIST KOCAELI
|206.797
|-0,56
|BIST KONYA
|61.417
|-2,37
|BIST TEKIRDAĞ
|202.728
|0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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