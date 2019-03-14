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Borsada şehir endekslerinin değişimi

14 Mart 2019 Perşembe 18:56
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA186.4130,65
BIST ANKARA122.4640,87
BIST ANTALYA52.239-0,08
BIST BALIKESİR45.8850,21
BIST BURSA146.0850,81
BIST DENIZLI81.4880,01
BIST ISTANBUL102.5180,41
BIST IZMIR145.0441,43
BIST KAYSERI357.2951,23
BIST KOCAELI249.991-0,98
BIST KONYA60.6821,20
BIST TEKIRDAĞ186.129-1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:56
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada şehir endekslerinin değişimi

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