Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.125 0,25 BIST ANKARA 131.151 1,50 BIST ANTALYA 52.634 0,90 BIST BALIKESİR 51.299 0,67 BIST BURSA 152.320 0,04 BIST DENIZLI 85.548 2,10 BIST ISTANBUL 106.179 0,24 BIST IZMIR 157.850 0,19 BIST KAYSERI 355.795 -0,05 BIST KOCAELI 251.481 1,83 BIST KONYA 60.410 -0,20 BIST TEKIRDAĞ 175.911 -0,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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