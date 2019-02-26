Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi26 Şubat 2019 Salı 18:37
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.125
|0,25
|BIST ANKARA
|131.151
|1,50
|BIST ANTALYA
|52.634
|0,90
|BIST BALIKESİR
|51.299
|0,67
|BIST BURSA
|152.320
|0,04
|BIST DENIZLI
|85.548
|2,10
|BIST ISTANBUL
|106.179
|0,24
|BIST IZMIR
|157.850
|0,19
|BIST KAYSERI
|355.795
|-0,05
|BIST KOCAELI
|251.481
|1,83
|BIST KONYA
|60.410
|-0,20
|BIST TEKIRDAĞ
|175.911
|-0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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