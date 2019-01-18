Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi18 Ocak 2019 Cuma 18:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.995
|0,54
|BIST ANKARA
|120.834
|1,65
|BIST ANTALYA
|53.214
|2,36
|BIST BALIKESİR
|45.843
|1,82
|BIST BURSA
|134.315
|0,91
|BIST DENIZLI
|80.043
|0,23
|BIST ISTANBUL
|98.392
|2,03
|BIST IZMIR
|153.517
|0,52
|BIST KAYSERI
|273.737
|-0,58
|BIST KOCAELI
|226.626
|2,77
|BIST KONYA
|60.897
|2,07
|BIST TEKIRDAĞ
|157.588
|0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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