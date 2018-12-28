Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi28 Aralık 2018 Cuma 18:42
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.928
|-0,28
|BIST ANKARA
|116.013
|-0,76
|BIST ANTALYA
|51.867
|-0,31
|BIST BALIKESİR
|44.165
|-0,71
|BIST BURSA
|123.709
|1,19
|BIST DENIZLI
|79.157
|-2,52
|BIST ISTANBUL
|91.687
|-0,69
|BIST IZMIR
|144.337
|-1,35
|BIST KAYSERI
|269.243
|0,47
|BIST KOCAELI
|206.048
|0,74
|BIST KONYA
|58.014
|0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|149.139
|0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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