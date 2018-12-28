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Borsada şehir endekslerinin değişimi

28 Aralık 2018 Cuma 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA172.928-0,28
BIST ANKARA116.013-0,76
BIST ANTALYA51.867-0,31
BIST BALIKESİR44.165-0,71
BIST BURSA123.7091,19
BIST DENIZLI79.157-2,52
BIST ISTANBUL91.687-0,69
BIST IZMIR144.337-1,35
BIST KAYSERI269.2430,47
BIST KOCAELI206.0480,74
BIST KONYA58.0140,23
BIST TEKIRDAĞ149.1390,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:42
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada şehir endekslerinin değişimi

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