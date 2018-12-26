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Borsada şehir endekslerinin değişimi

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA175.0550,85
BIST ANKARA117.2240,55
BIST ANTALYA52.316-3,36
BIST BALIKESİR44.917-0,24
BIST BURSA123.6130,19
BIST DENIZLI79.5881,03
BIST ISTANBUL92.5310,01
BIST IZMIR146.268-0,02
BIST KAYSERI270.4880,47
BIST KOCAELI204.3300,69
BIST KONYA59.010-0,43
BIST TEKIRDAĞ149.470-0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada şehir endekslerinin değişimi

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