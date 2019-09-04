Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması04 Eylül 2019 Çarşamba 18:49
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|945.937.223
|Garanti Bankası
|836.604.803
|ASELSAN
|534.440.962
|Özderici GMYO
|317.541.227
|Halkbank
|314.974.175
|Pegasus
|305.540.474
|İş Fin.Kir.
|273.105.309
|Akbank
|258.485.066
|İş Bankası (C)
|249.261.394
|Vakıflar Bankası
|215.639.361
|Petkim
|196.551.127
|Tüpraş
|183.775.596
|Ereğli Demir Çelik
|174.318.532
|Koza Madencilik
|152.114.198
|Yapı ve Kredi Bank.
|145.341.158
|Emlak Konut GMYO
|141.881.184
|Çemaş Döküm
|141.743.211
|Kardemir (D)
|122.569.135
|İpek Doğal Enerji
|93.001.120
|ICBC Turkey Bank
|92.465.106
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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