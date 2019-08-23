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Borsada işlem hacmi sıralaması

23 Ağustos 2019 Cuma 18:38
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.018.550.728
Türk Hava Yolları984.806.473
Halkbank352.687.071
Pegasus296.520.382
Ereğli Demir Çelik278.589.325
Akbank266.487.686
ASELSAN243.746.940
Vakıflar Bankası225.286.968
Koza Madencilik207.446.595
İş Bankası (C)186.799.162
Kardemir (D)178.780.695
Tüpraş151.173.929
Petkim145.938.008
Yapı ve Kredi Bank.117.841.429
İpek Doğal Enerji112.380.640
Turkcell86.431.925
Türk Telekom84.551.991
Bim Mağazalar74.110.518
Emlak Konut GMYO68.340.313
Koza Altın68.017.101

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:38
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

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