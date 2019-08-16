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Borsada işlem hacmi sıralaması

16 Ağustos 2019 Cuma 18:40
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.308.659.594
Türk Hava Yolları778.090.330
Akbank347.676.555
Pegasus293.915.019
Vakıflar Bankası289.473.680
Koza Madencilik270.172.674
İş Bankası (C)196.982.831
Halkbank191.578.097
Petkim177.042.065
Tüpraş161.723.986
İpek Doğal Enerji156.987.326
ASELSAN134.584.420
Ereğli Demir Çelik133.459.946
Yapı ve Kredi Bank.132.322.299
Koza Altın131.310.162
Koç Holding116.549.279
Türk Telekom109.225.354
Sasa Polyester107.610.208
Alarko Holding105.161.007
Kardemir (D)100.824.602

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:40
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

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