Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.090.432.882 Türk Hava Yolları 655.085.515 Akbank 354.784.133 Pegasus 314.484.878 Halkbank 259.443.072 İş Bankası (C) 243.574.755 Koza Madencilik 238.656.031 Bim Mağazalar 231.126.708 Tüpraş 217.692.921 Petkim 211.624.952 ASELSAN 206.866.700 Ereğli Demir Çelik 196.497.945 Koza Altın 175.981.099 Vakıflar Bankası 173.404.523 İpek Doğal Enerji 140.933.220 Yapı ve Kredi Bank. 131.445.508 Türk Telekom 128.038.299 Alarko Holding 127.108.972 Kardemir (D) 124.821.804 Turkcell 111.902.827 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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