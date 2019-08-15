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Borsada işlem hacmi sıralaması

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:48
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.090.432.882
Türk Hava Yolları655.085.515
Akbank354.784.133
Pegasus314.484.878
Halkbank259.443.072
İş Bankası (C)243.574.755
Koza Madencilik238.656.031
Bim Mağazalar231.126.708
Tüpraş217.692.921
Petkim211.624.952
ASELSAN206.866.700
Ereğli Demir Çelik196.497.945
Koza Altın175.981.099
Vakıflar Bankası173.404.523
İpek Doğal Enerji140.933.220
Yapı ve Kredi Bank.131.445.508
Türk Telekom128.038.299
Alarko Holding127.108.972
Kardemir (D)124.821.804
Turkcell111.902.827

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:48
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

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