Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması11 Temmuz 2019 Perşembe 18:37
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.466.461.025
|Türk Hava Yolları
|1.107.965.369
|Vakıflar Bankası
|349.250.905
|Halkbank
|336.710.669
|Akbank
|325.593.786
|Tüpraş
|254.441.860
|İş Bankası (C)
|213.942.449
|Yapı ve Kredi Bank.
|184.176.780
|Petkim
|182.593.213
|Ereğli Demir Çelik
|160.321.003
|ASELSAN
|148.319.074
|Kardemir (D)
|141.371.766
|Koza Madencilik
|140.277.205
|Türk Telekom
|119.125.202
|Turkcell
|110.342.121
|Vestel
|108.144.170
|Bim Mağazalar
|100.936.098
|Emlak Konut GMYO
|98.800.343
|Soda Sanayii
|79.434.167
|Koza Altın
|78.098.508
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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