Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:43
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.707.775.035
|Türk Hava Yolları
|1.423.553.754
|Vakıflar Bankası
|453.853.203
|Halkbank
|388.841.751
|Akbank
|377.528.021
|Kardemir (D)
|333.593.017
|Yapı ve Kredi Bank.
|279.977.211
|İş Bankası (C)
|266.202.442
|Vestel
|221.676.943
|Petkim
|182.413.063
|Tüpraş
|179.865.852
|Koza Madencilik
|179.248.965
|ASELSAN
|171.462.077
|Ereğli Demir Çelik
|150.324.059
|Sasa Polyester
|142.639.399
|İş Fin.Kir.
|138.895.674
|Bim Mağazalar
|128.354.884
|Pegasus
|110.226.347
|Türk Telekom
|76.562.656
|Turkcell
|76.112.474
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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