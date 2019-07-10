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Borsada işlem hacmi sıralaması

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:43
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.707.775.035
Türk Hava Yolları1.423.553.754
Vakıflar Bankası453.853.203
Halkbank388.841.751
Akbank377.528.021
Kardemir (D)333.593.017
Yapı ve Kredi Bank.279.977.211
İş Bankası (C)266.202.442
Vestel221.676.943
Petkim182.413.063
Tüpraş179.865.852
Koza Madencilik179.248.965
ASELSAN171.462.077
Ereğli Demir Çelik150.324.059
Sasa Polyester142.639.399
İş Fin.Kir.138.895.674
Bim Mağazalar128.354.884
Pegasus110.226.347
Türk Telekom76.562.656
Turkcell76.112.474

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:43
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

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