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Borsada işlem hacmi sıralaması

09 Temmuz 2019 Salı 18:40
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.698.767.177
Türk Hava Yolları1.149.005.472
Akbank543.463.960
Halkbank423.860.358
Vakıflar Bankası380.406.787
Kardemir (D)285.502.670
Tüpraş245.072.794
Yapı ve Kredi Bank.232.708.697
İş Bankası (C)228.657.100
Petkim221.004.904
ASELSAN167.201.909
Koza Madencilik163.117.457
Emlak Konut GMYO152.114.145
Ereğli Demir Çelik149.085.363
Vestel138.704.557
Bim Mağazalar137.346.138
Turkcell102.397.315
Pegasus101.730.677
Sasa Polyester80.185.583
Türk Telekom80.056.175

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:40
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

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