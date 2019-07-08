0553 313 94 23

Borsada işlem hacmi sıralaması

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:38
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.317.197.658
Türk Hava Yolları730.158.657
Halkbank389.087.693
Vakıflar Bankası378.396.022
Akbank368.657.888
Yapı ve Kredi Bank.312.481.729
Kardemir (D)202.012.304
Petkim173.276.691
İş Bankası (C)169.839.089
Tüpraş159.615.694
Ereğli Demir Çelik156.105.342
Koza Madencilik132.640.488
Emlak Konut GMYO127.962.437
ASELSAN123.995.866
Pegasus117.345.395
Bim Mağazalar113.798.709
Sasa Polyester112.701.426
Sabancı Holding112.265.668
Türk Telekom102.081.771
A.V.O.D Gıda Ve Tarım98.057.445

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:38
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Bisiklet Turu
    1. Fransa Bisiklet Turu
    2. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
    3. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
    4. Bakan Soylu Hırvatistan'da
    5. Formayı giyen Vedat Muriç'in ilk..
    6. Esed rejimi generallerine bombalı..
    7. Trabzonsporlu yöneticilerden Ortahisar..
    8. Sakarya’da bulunan mayınının 1910-1912..
    9. GÜNCELLEME 4 - Pendik'te araca saldırı..
    10. Muğla'da teknede bayılan kaptan..
    11. Tunuslular, “Yüzyılın Anlaşmasını”..
    12. Eski İstihbarat Daire Başkanı hakkında..
    13. Atakum’un otopark mağduriyeti mecliste
    14. Pendik’te içinde hamile kadının..
    15. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    16. IKBY'de yeni hükümette görev alacak..
    17. Kuyumcunun ikna çabasıyla soygundan..
    18. Alanya'dan araba çalan hırsızlar,..
    19. Pendik'te, içinde hamile kadının..
    20. Vedat Muriç kendi transfer haberini..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’