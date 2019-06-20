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Borsada işlem hacmi sıralaması

20 Haziran 2019 Perşembe 18:48
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.721.397.452
Türk Hava Yolları1.385.332.286
Kardemir (D)579.307.106
Akbank498.692.367
Halkbank415.902.569
Petkim405.777.594
Vakıflar Bankası389.761.858
İş Bankası (C)308.407.669
Yapı ve Kredi Bank.262.826.476
ASELSAN259.924.144
Tüpraş237.945.552
Ereğli Demir Çelik231.121.444
Koza Madencilik188.087.186
Türk Telekom159.625.486
İpek Doğal Enerji127.951.875
Koç Holding116.402.120
Pegasus115.323.299
Vestel100.871.316
Koza Altın98.941.676
Turkcell90.409.740

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:48
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

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