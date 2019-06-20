Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.721.397.452 Türk Hava Yolları 1.385.332.286 Kardemir (D) 579.307.106 Akbank 498.692.367 Halkbank 415.902.569 Petkim 405.777.594 Vakıflar Bankası 389.761.858 İş Bankası (C) 308.407.669 Yapı ve Kredi Bank. 262.826.476 ASELSAN 259.924.144 Tüpraş 237.945.552 Ereğli Demir Çelik 231.121.444 Koza Madencilik 188.087.186 Türk Telekom 159.625.486 İpek Doğal Enerji 127.951.875 Koç Holding 116.402.120 Pegasus 115.323.299 Vestel 100.871.316 Koza Altın 98.941.676 Turkcell 90.409.740 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.