Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması20 Haziran 2019 Perşembe 18:48
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.721.397.452
|Türk Hava Yolları
|1.385.332.286
|Kardemir (D)
|579.307.106
|Akbank
|498.692.367
|Halkbank
|415.902.569
|Petkim
|405.777.594
|Vakıflar Bankası
|389.761.858
|İş Bankası (C)
|308.407.669
|Yapı ve Kredi Bank.
|262.826.476
|ASELSAN
|259.924.144
|Tüpraş
|237.945.552
|Ereğli Demir Çelik
|231.121.444
|Koza Madencilik
|188.087.186
|Türk Telekom
|159.625.486
|İpek Doğal Enerji
|127.951.875
|Koç Holding
|116.402.120
|Pegasus
|115.323.299
|Vestel
|100.871.316
|Koza Altın
|98.941.676
|Turkcell
|90.409.740
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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