Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması18 Haziran 2019 Salı 18:36
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.018.455.502
|Türk Hava Yolları
|851.977.943
|Petkim
|374.078.117
|Ereğli Demir Çelik
|312.608.721
|Akbank
|309.060.908
|Vestel
|308.625.711
|Halkbank
|286.268.501
|Vakıflar Bankası
|269.750.594
|İpek Doğal Enerji
|265.448.216
|İş Bankası (C)
|260.428.209
|Yapı ve Kredi Bank.
|238.543.166
|Kardemir (D)
|231.811.506
|ASELSAN
|215.429.876
|Koç Holding
|196.990.292
|Tüpraş
|174.871.964
|Türk Telekom
|163.816.736
|Koza Madencilik
|143.005.318
|Sasa Polyester
|116.054.687
|Turkcell
|108.014.565
|Bim Mağazalar
|100.229.448
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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