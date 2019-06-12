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Borsada işlem hacmi sıralaması

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:37
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası986.003.617
Türk Hava Yolları820.195.574
Petkim400.602.260
Akbank364.789.327
Koza Madencilik229.147.811
T. Halk Bankası210.596.741
İpek Doğal Enerji198.443.061
İş Bankası (C)198.314.172
Yapı ve Kredi Bank.182.430.474
Kardemir (D)179.299.755
Aselsan167.137.201
Tüpraş162.701.260
Vakıflar Bankası133.409.674
Ereğli Demir Çelik129.267.784
Türk Telekom98.676.900
Bim Mağazalar88.255.884
Vestel86.501.560
Sasa Polyester82.478.341
Alarko Holding82.463.115
Turkcell75.764.680


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:37
  1. Borsada işlem hacmi sıralaması

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