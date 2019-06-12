Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması12 Haziran 2019 Çarşamba 18:37
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|986.003.617
|Türk Hava Yolları
|820.195.574
|Petkim
|400.602.260
|Akbank
|364.789.327
|Koza Madencilik
|229.147.811
|T. Halk Bankası
|210.596.741
|İpek Doğal Enerji
|198.443.061
|İş Bankası (C)
|198.314.172
|Yapı ve Kredi Bank.
|182.430.474
|Kardemir (D)
|179.299.755
|Aselsan
|167.137.201
|Tüpraş
|162.701.260
|Vakıflar Bankası
|133.409.674
|Ereğli Demir Çelik
|129.267.784
|Türk Telekom
|98.676.900
|Bim Mağazalar
|88.255.884
|Vestel
|86.501.560
|Sasa Polyester
|82.478.341
|Alarko Holding
|82.463.115
|Turkcell
|75.764.680
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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