Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması12 Haziran 2019 Çarşamba 13:32
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|426.125.784
|Türk Hava Yolları
|341.280.495
|Petkim
|225.760.700
|Akbank
|158.694.998
|Koza Madencilik
|124.309.142
|T. Halk Bankası
|95.274.782
|Aselsan
|88.426.340
|İş Bankası (C)
|87.293.298
|Tüpraş
|78.358.656
|Kardemir (D)
|65.601.013
|Ereğli Demir Çelik
|65.157.476
|İpek Doğal Enerji
|63.606.296
|Yapı ve Kredi Bank.
|62.931.134
|Sasa Polyester
|57.351.171
|Vestel
|53.616.972
|Vakıflar Bankası
|52.569.432
|Alarko Holding
|44.891.867
|Bim Mağazalar
|37.607.276
|Türk Telekom
|36.560.678
|Pegasus
|35.609.130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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