Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması10 Haziran 2019 Pazartesi 18:37
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.174.004.776
|Türk Hava Yolları
|790.911.726
|Petkim
|487.663.969
|Kardemir (D)
|373.203.284
|Akbank
|325.824.305
|Halkbank
|318.664.953
|Yapı ve Kredi Bank.
|273.698.351
|Sasa Polyester
|265.600.767
|İş Bankası (C)
|257.134.646
|Vakıflar Bankası
|224.060.185
|ASELSAN
|222.359.624
|Koza Madencilik
|177.084.271
|Ereğli Demir Çelik
|174.759.341
|Türk Telekom
|109.862.712
|İpek Doğal Enerji
|106.218.929
|Tüpraş
|102.832.166
|Turkcell
|89.848.173
|Koza Altın
|86.063.533
|Bim Mağazalar
|84.828.604
|Alarko Holding
|82.627.464
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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