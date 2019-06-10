0553 313 94 23

Borsada işlem hacmi sıralaması

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:37
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.174.004.776
Türk Hava Yolları790.911.726
Petkim487.663.969
Kardemir (D)373.203.284
Akbank325.824.305
Halkbank318.664.953
Yapı ve Kredi Bank.273.698.351
Sasa Polyester265.600.767
İş Bankası (C)257.134.646
Vakıflar Bankası224.060.185
ASELSAN222.359.624
Koza Madencilik177.084.271
Ereğli Demir Çelik174.759.341
Türk Telekom109.862.712
İpek Doğal Enerji106.218.929
Tüpraş102.832.166
Turkcell89.848.173
Koza Altın86.063.533
Bim Mağazalar84.828.604
Alarko Holding82.627.464

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:37
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İzlanda'da yaşanan rezaletler tek kelimeyle skandal ötesidir"
    1. "İzlanda'da yaşanan rezaletler tek..
    2. Ham çelik üretimi azaldı
    3. Profilinden Fenerbahçe'yi tamamen sildi!
    4. Başkandan "flaş futbolcu" sözü
    5. GÜNCELLEME - KARDEMİR'de arıza sonucu..
    6. Akdeniz Üniversitesi öğretim ve..
    7. AK Parti'den Doğu Akdeniz skandalına..
    8. Yıldırım düştü, koyun otlatan çoban..
    9. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
    10. Vah Valiliğinden ‘Gezginfest’..
    11. Kırklareli Üniversitesi öğretim ve..
    12. Konya SMMMO üyeleri bayramlaştı
    13. Mısır'ın akil adamı İbrahim Yusri..
    14. Konya için kuvvetli yağış ve dolu..
    15. Borsa günü yükselişe tamamladı
    16. Otomobilin içinde kanlı infaz! 1 ölü,..
    17. Aydın’da ıslak mezuniyet
    18. BMGK'den Libya'ya silah taşıdığından..
    19. Bahçeli'den canlı yayın açıklaması:..
    20. Silivri sahilinde boğulma tehlikesi..
    21. Samsunspor’dan ’İsmet Taşdemir’..
    22. Haliliye Belediye Meclisi haziran ayı..
    23. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    24. Belediye otobüsü minibüsle çarpıştı!
    25. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    26. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü..
    27. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    28. Moderatör ne demek? Moderatörün görevi..
    29. Borsada işlem hacmi sıralaması
    30. Gümüşhane’de turizm danışma ve..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"