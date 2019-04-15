Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması15 Nisan 2019 Pazartesi 18:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|967.123.845
|Türk Hava Yolları
|646.487.752
|Halkbank
|339.652.029
|Akbank
|247.670.806
|Kardemir (D)
|215.883.809
|Ereğli Demir Çelik
|190.279.995
|Tüpraş
|158.003.333
|İş Bankası (C)
|148.286.273
|Turkcell
|146.052.360
|Vakıflar Bankası
|130.851.038
|ASELSAN
|110.406.266
|Petkim
|98.441.649
|Vestel
|76.355.432
|Sabancı Holding
|68.319.909
|Bim Mağazalar
|60.676.388
|Koza Madencilik
|55.296.683
|Türk Telekom
|46.114.502
|Koç Holding
|42.909.303
|Emlak Konut GMYO
|39.676.821
|Koza Altın
|37.642.656
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ