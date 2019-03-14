Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması14 Mart 2019 Perşembe 18:59
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|886.013.917
|Garanti Bankası
|589.536.320
|Kardemir (D)
|548.722.079
|Akbank
|343.510.888
|Petkim
|340.966.487
|Halkbank
|257.886.719
|İş Bankası (C)
|227.296.531
|ASELSAN
|221.184.551
|Emlak Konut GMYO
|203.652.166
|Ereğli Demir Çelik
|182.668.835
|Vakıflar Bankası
|148.713.648
|Koza Madencilik
|134.795.786
|Vestel
|128.847.971
|Koza Altın
|105.125.302
|Türk Telekom
|83.254.356
|Yapı ve Kredi Bank.
|75.925.816
|Tüpraş
|75.435.700
|Bim Mağazalar
|72.623.170
|Turkcell
|58.845.218
|Doğan Holding
|52.372.725
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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