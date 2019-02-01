Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.083.470.955 Garanti Bankası 764.713.391 Kardemir (D) 537.430.734 Aselsan 399.165.185 Odaş Elektrik 370.716.972 Türk Telekom 360.328.467 Akbank 270.393.872 T. Halk Bankası 233.114.309 İş Bankası (C) 219.234.600 Koza Madencilik 208.349.377 Petkim 192.267.496 Tüpraş 179.892.165 Ereğli Demir Çelik 162.982.690 Yapı ve Kredi Bank. 162.468.297 Emlak Konut GMYO 149.683.526 Koza Altın 135.972.346 Vakıflar Bankası 131.146.816 Bim Mağazalar 96.800.058 Trakya Cam 94.245.122 Turkcell 87.668.858

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)





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