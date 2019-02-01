Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması01 Şubat 2019 Cuma 18:48
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.083.470.955
|Garanti Bankası
|764.713.391
|Kardemir (D)
|537.430.734
|Aselsan
|399.165.185
|Odaş Elektrik
|370.716.972
|Türk Telekom
|360.328.467
|Akbank
|270.393.872
|T. Halk Bankası
|233.114.309
|İş Bankası (C)
|219.234.600
|Koza Madencilik
|208.349.377
|Petkim
|192.267.496
|Tüpraş
|179.892.165
|Ereğli Demir Çelik
|162.982.690
|Yapı ve Kredi Bank.
|162.468.297
|Emlak Konut GMYO
|149.683.526
|Koza Altın
|135.972.346
|Vakıflar Bankası
|131.146.816
|Bim Mağazalar
|96.800.058
|Trakya Cam
|94.245.122
|Turkcell
|87.668.858
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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