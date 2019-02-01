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Borsada işlem hacmi sıralaması

01 Şubat 2019 Cuma 18:48
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.083.470.955
Garanti Bankası764.713.391
Kardemir (D)537.430.734
Aselsan399.165.185
Odaş Elektrik370.716.972
Türk Telekom360.328.467
Akbank270.393.872
T. Halk Bankası233.114.309
İş Bankası (C)219.234.600
Koza Madencilik208.349.377
Petkim192.267.496
Tüpraş179.892.165
Ereğli Demir Çelik162.982.690
Yapı ve Kredi Bank.162.468.297
Emlak Konut GMYO149.683.526
Koza Altın135.972.346
Vakıflar Bankası131.146.816
Bim Mağazalar96.800.058
Trakya Cam94.245.122
Turkcell87.668.858


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:48
  1. Borsada işlem hacmi sıralaması

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