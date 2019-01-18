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Borsada işlem hacmi sıralaması

18 Ocak 2019 Cuma 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.370.502.819
Garanti Bankası908.560.822
Kardemir (D)509.132.975
ASELSAN444.331.150
Akbank371.893.693
Halkbank359.020.896
Petkim308.871.722
Ereğli Demir Çelik278.132.451
Vakıflar Bankası256.908.952
Yapı ve Kredi Bank.247.505.309
Tüpraş242.611.233
İş Bankası (C)213.623.986
Türk Telekom184.557.319
Turkcell148.765.576
Bim Mağazalar109.834.264
Koza Altın90.852.101
Polisan Holding76.331.341
ICBC Turkey Bank72.744.495
Vestel71.379.199
Gersan Elektrik69.298.613

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 18:42
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

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