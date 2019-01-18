Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması18 Ocak 2019 Cuma 18:42
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.370.502.819
|Garanti Bankası
|908.560.822
|Kardemir (D)
|509.132.975
|ASELSAN
|444.331.150
|Akbank
|371.893.693
|Halkbank
|359.020.896
|Petkim
|308.871.722
|Ereğli Demir Çelik
|278.132.451
|Vakıflar Bankası
|256.908.952
|Yapı ve Kredi Bank.
|247.505.309
|Tüpraş
|242.611.233
|İş Bankası (C)
|213.623.986
|Türk Telekom
|184.557.319
|Turkcell
|148.765.576
|Bim Mağazalar
|109.834.264
|Koza Altın
|90.852.101
|Polisan Holding
|76.331.341
|ICBC Turkey Bank
|72.744.495
|Vestel
|71.379.199
|Gersan Elektrik
|69.298.613
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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