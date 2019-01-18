Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.370.502.819 Garanti Bankası 908.560.822 Kardemir (D) 509.132.975 ASELSAN 444.331.150 Akbank 371.893.693 Halkbank 359.020.896 Petkim 308.871.722 Ereğli Demir Çelik 278.132.451 Vakıflar Bankası 256.908.952 Yapı ve Kredi Bank. 247.505.309 Tüpraş 242.611.233 İş Bankası (C) 213.623.986 Türk Telekom 184.557.319 Turkcell 148.765.576 Bim Mağazalar 109.834.264 Koza Altın 90.852.101 Polisan Holding 76.331.341 ICBC Turkey Bank 72.744.495 Vestel 71.379.199 Gersan Elektrik 69.298.613 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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