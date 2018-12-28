Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması28 Aralık 2018 Cuma 18:42
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|587.635.740
|Türk Hava Yolları
|412.204.879
|Halkbank
|167.922.977
|Koza Madencilik
|167.891.637
|ASELSAN
|143.314.506
|Kardemir (D)
|118.664.557
|İş Bankası (C)
|114.037.007
|Şişe Cam
|107.431.734
|Koza Altın
|79.073.885
|Akbank
|77.983.204
|Bim Mağazalar
|68.752.419
|Ereğli Demir Çelik
|68.038.301
|Petkim
|63.274.681
|Vakıflar Bankası
|60.318.504
|İpek Doğal Enerji
|56.511.704
|Tüpraş
|53.158.076
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|50.834.668
|Turkcell
|47.964.685
|Türk Telekom
|44.505.395
|İhlas Gayrimenkul
|44.176.519
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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