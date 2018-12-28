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Borsada işlem hacmi sıralaması

28 Aralık 2018 Cuma 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası587.635.740
Türk Hava Yolları412.204.879
Halkbank167.922.977
Koza Madencilik167.891.637
ASELSAN143.314.506
Kardemir (D)118.664.557
İş Bankası (C)114.037.007
Şişe Cam107.431.734
Koza Altın79.073.885
Akbank77.983.204
Bim Mağazalar68.752.419
Ereğli Demir Çelik68.038.301
Petkim63.274.681
Vakıflar Bankası60.318.504
İpek Doğal Enerji56.511.704
Tüpraş53.158.076
Flap Kongre Toplantı Hiz.50.834.668
Turkcell47.964.685
Türk Telekom44.505.395
İhlas Gayrimenkul44.176.519

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:42
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

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