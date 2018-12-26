Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması26 Aralık 2018 Çarşamba 18:44
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|232.649.586
|ASELSAN
|140.295.373
|Garanti Bankası
|136.594.333
|Halkbank
|119.118.148
|Kardemir (D)
|104.376.676
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|83.895.052
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|82.222.029
|İş Bankası (C)
|63.190.753
|Koza Madencilik
|51.268.597
|Türk Telekom
|40.094.064
|Ereğli Demir Çelik
|36.136.155
|Sasa Polyester
|34.339.251
|Petkim
|31.255.150
|Koza Altın
|31.083.382
|Vakıflar Bankası
|30.436.935
|Akbank
|27.945.297
|İpek Doğal Enerji
|27.464.888
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.801.418
|Tüpraş
|17.225.216
|Emlak Konut GMYO
|16.542.389
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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