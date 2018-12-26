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Borsada işlem hacmi sıralaması

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları232.649.586
ASELSAN140.295.373
Garanti Bankası136.594.333
Halkbank119.118.148
Kardemir (D)104.376.676
Flap Kongre Toplantı Hiz.83.895.052
Işıklar Enerji Yapı Hol.82.222.029
İş Bankası (C)63.190.753
Koza Madencilik51.268.597
Türk Telekom40.094.064
Ereğli Demir Çelik36.136.155
Sasa Polyester34.339.251
Petkim31.255.150
Koza Altın31.083.382
Vakıflar Bankası30.436.935
Akbank27.945.297
İpek Doğal Enerji27.464.888
Yapı ve Kredi Bank.20.801.418
Tüpraş17.225.216
Emlak Konut GMYO16.542.389

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:44
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

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