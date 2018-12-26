Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 232.649.586 ASELSAN 140.295.373 Garanti Bankası 136.594.333 Halkbank 119.118.148 Kardemir (D) 104.376.676 Flap Kongre Toplantı Hiz. 83.895.052 Işıklar Enerji Yapı Hol. 82.222.029 İş Bankası (C) 63.190.753 Koza Madencilik 51.268.597 Türk Telekom 40.094.064 Ereğli Demir Çelik 36.136.155 Sasa Polyester 34.339.251 Petkim 31.255.150 Koza Altın 31.083.382 Vakıflar Bankası 30.436.935 Akbank 27.945.297 İpek Doğal Enerji 27.464.888 Yapı ve Kredi Bank. 20.801.418 Tüpraş 17.225.216 Emlak Konut GMYO 16.542.389

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

