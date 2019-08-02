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Borsada günün ilk yarısı (2)

02 Ağustos 2019 Cuma 13:24
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)99.999,90117,86
İş Bankası (B)17.644,403,79476,58
İş Bankası (C)6,16-0,9635,98
İş Bankası (Kur.)150.150,40208,94
İş Fin.Kir.2,530,00-45,36
İş Girişim2,670,0030,88
İş GMYO0,950,00-12,04
İş Y. Men. Değ.3,33-0,6080,31
İş Yat. Ort.1,250,8169,35
İşbir Holding370,00-5,10168,12
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,352,94-58,33
İttifak Holding5,850,0088,71
İz Hayvancılık Tarım4,78-1,04-27,47
İzmir Demir Çelik1,59-0,63-4,22
İzmir Fırça1,640,61-20,77
İzocam23,74-1,8210,83
Jantsa Jant Sanayi31,26-1,7021,11
Kafein Yazılım6,91-0,290,32
Kapital Yat. Holding1,86-35,19
Kaplamin4,14-1,9015,00
Kardemir (A)2,06-0,9620,35
Kardemir (B)2,07-0,9620,28
Kardemir (D)2,14-1,384,09
Karel Elektronik7,15-0,8371,46
Karsan Otomotiv1,10-0,90-14,06
Karsu Tekstil1,74-2,7939,20
Karsusan Su Ürünleri San.4,88-1,4131,89
Kartonsan318,80-0,06-0,06
Katmerciler Ekipman2,77-1,42-7,93
Kent Gıda122,80-0,083,19
Kerevitaş Gıda2,15-1,3819,44
Kervansaray Yat. Holding0,260,00-25,71
Kiler GMYO1,87-0,536,86
Klimasan Klima11,101,00186,09
Koç Holding18,20-2,5731,42
Konfrut Gıda31,961,0133,84
Konya Çimento183,800,113,26
Kordsa Teknik Tekstil12,37-0,5630,75
Koza Altın56,600,1810,33
Koza Madencilik7,280,410,83
Körfez GMYO1,41-0,7015,57
Kristal Kola0,87-1,14-17,14
Kron Telekomünikasyon9,201,775,75
Kuştur Kuşadası Turizm23,0067,76
Kuyumcukent Gayrimenkul1,150,001,77
Kütahya Porselen4,920,008,13
Lider Faktoring2,25-1,750,00
Link Bilgisayar10,14-0,1021,88
Logo Yazılım42,12-1,6355,20
Lokman Hekim Sağlık3,70-0,54-17,78
Lüks Kadife4,76-1,04-1,86
Makina Takım1,370,00-11,04
Mardin Çimento2,79-0,710,47
Marka Yatırım Holding0,681,499,68
Marmaris Altınyunus19,21-0,729,40
Marshall26,96-0,376,90
Martı GMYO0,663,131,54
Martı Otel0,670,0015,52
Mavi Giyim40,10-1,0924,46
Mazhar Zorlu Holding5,890,5154,59
Mega Polietilen1,80-2,17-11,76
Menderes Tekstil0,701,45-2,78
Mensa0,17-5,5621,43
Merit Turizm12,50-3,10108,68
Merko Gıda0,754,17-25,74
Metal Gayrimenkul0,710,00-18,39
Metemtur Otelcilik1,401,4533,33
Metro Holding1,05-1,8738,16
Metro Petrol ve Tesisleri1,21-1,6310,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,270,797,63
Migros Ticaret16,74-0,3612,35
Milpa1,440,000,75
Mistral GMYO1,170,00-23,53
MLP Sağlık12,042,9112,52
MMC San. Ve Tic. Yat.1,055,00-4,55
Mondi Tire Kutsan1,54-0,65-17,20
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.042,80
Net Holding1,59-1,24-18,88
Netaş Telekom.7,59-1,3017,49
Niğbaş Niğde Beton10,30-0,39157,50
Nuh Çimento6,270,00-9,53
Nurol GMYO2,38-0,4213,33
Odaş Elektrik1,450,002,98
Olmuksan-IP3,400,290,89
Orge Enerji Elektrik3,403,668,97
Orma Orman Mahsulleri1,12-6,67
Osmanlı Menkul1,32-23,26
Ostim Endüstriyel Yat1,00-0,99-7,41
Otokar122,50-2,7842,63
Oyak Yat. Ort.1,916,7020,63
Oylum Sınai Yatırımlar1,740,0070,59
Özak GMYO1,540,006,27
Özbal Çelik Boru1,250,81-9,42
Özderici GMYO0,78-1,27-66,81
Özerden Plastik2,800,0014,87
Panora GMYO4,230,7115,04
Park Elek.Madencilik3,092,3228,22
Parsan16,450,6787,79
Pegasus48,48-0,16111,52
Peker GMYO3,52-0,28-57,20
Penguen Gıda1,470,6836,11
Pera GMYO0,510,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret7,372,0820,67
Petkim3,86-0,77-1,97
Petrokent Turizm78,85-0,1314,77
Pınar Et Ve Un6,58-1,2048,30
Pınar Su1,33-1,486,40
Pınar Süt7,930,0027,56
Plastikkart3,16-1,2517,04
Polisan Holding2,371,28-21,39
Politeknik Metal60,00-2,6071,10
Prizma Press Matbaacılık2,570,7865,81
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.081,700,27
QNB Finans Fin. Kir.4,25-0,93-37,50
QNB Finansbank6,65-0,60-26,19
Ral Yatırım Holding4,89-0,20165,76
Ray Sigorta2,18-0,9156,83
Reysaş GMYO0,941,0836,23
Reysaş Lojistik0,901,1221,62
Rhea Girişim0,68-1,453,03
Rodrigo Tekstil5,070,80166,84
Royal Halı0,810,00-18,18
RTA Laboratuvarları1,31-0,76-24,71
Sabancı Holding9,54-2,3531,90
Safkar Ege Soğutmacılık1,77-2,2114,18
Salix Yatırım Holding4,070,495,71
Sanel Mühendislik4,514,16106,88
Sanifoam Sünger1,82-0,5545,60
Sanko Pazarlama2,230,0012,40
Saray Matbaacılık1,320,0032,00
Sarkuysan3,670,5516,78
Sasa Polyester6,17-0,327,38
Say Reklamcılık0,92-1,08-2,13
Sekuro Plastik2,62-1,13-11,49
Selçuk Ecza Deposu4,60-0,8669,21
Selçuk Gıda1,831,6737,59
Senkron Güvenlik2,32-2,93132,00
Serve Film Prodüksiyon1,83-3,17-6,15
Servet GMYO4,360,46-7,23
Seyitler Kimya4,900,0027,27
Silverline Endüstri1,17-1,68-12,69
Sinpaş GMYO0,741,37100,00
Smartiks Yazılım2,66-0,75
Soda Sanayii6,240,00-7,77
Sodaş Sodyum Sanayii7,280,1431,21
Söktaş1,751,7437,80
Sönmez Filament5,120,0064,10
Sönmez Pamuklu3,44-1,1510,26
Sumaş Suni Tahta6,41-4,27
Şeker Fin. Kir.3,881,0437,59
Şekerbank0,98-1,01-10,91
Şişe Cam4,89-1,21-10,80
Şok Marketler10,39-0,86-3,35
T. Halk Bankası5,76-1,87-17,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,12-0,45-34,59
T.S.K.B.0,830,002,47
T.Tuborg8,09-2,061,96
Taç Tarım Ürünleri3,810,79-24,70
Tat Gıda5,14-1,1534,55
TAV Havalimanları25,44-0,7815,68
Taze Kuru Gıda5,26-0,57-22,65
Tek-Art Turizm0,740,00-12,94
Tekfen Holding24,361,2524,09
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,26-0,44-23,91
Temapol Polimer Plastik3,071,990,33
TGS Dış Ticaret3,390,5944,26
Tofaş Oto. Fab.18,98-3,3622,36
Torunlar GMYO1,91-1,5526,49
Trabzon Liman7,20-0,554,67
Trabzonspor Sportif1,081,89-21,52
Trakya Cam2,71-0,73-6,19
Trend GMYO1,29-2,271,57
TSKB GMYO0,740,00-9,76
Tuğçelik2,390,4212,21
Tukaş4,480,00169,88
Turcas Petrol1,420,000,71
Turkcell12,66-1,634,03
Tümosan Motor ve Traktör4,22-1,17-6,22
Tüpraş139,90-2,4434,09
Türk Hava Yolları12,42-0,08-22,91
Türk Prysmian Kablo1,990,5115,39
Türk Telekom5,310,7636,15
Türk Traktör35,000,860,29
Türker Proje Gayrimenkul23,68-0,42-26,32
Ufuk Yatırım1,30-2,2614,04
Ulaşlar Turizm Yat.1,52-1,9433,33
Ulusoy Elektrik26,224,8864,29
Ulusoy Un Sanayi2,61-1,1425,48
Umpaş Holding0,440,00-20,00
Uşak Seramik1,04-0,95-6,31
Utopya Turizm3,19-0,62-22,20
Uzertaş Boya1,183,5196,67
Ülker Bisküvi18,500,0026,11
Ünye Çimento2,76-1,43-20,46
Vakıf Fin. Kir.1,47-0,68-17,42
Vakıf GMYO1,77-0,56-9,08
Vakıf Yat. Ort.1,39-2,80-8,55
Vakıflar Bankası4,82-2,4323,59
Vakko Tekstil3,23-0,3123,83
Vanet Gıda1,64-2,9626,15
Verusa Holding15,020,00-9,52
Verusaturk Girisim3,211,90-3,02
Vestel9,773,5076,04
Vestel Beyaz Eşya16,8211,6972,20
Viking Kağıt1,011,00-8,18
Yapı Kredi Koray GMYO1,530,00-11,05
Yapı ve Kredi Bank.2,64-0,3865,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,800,36
Yataş5,32-0,9319,02
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,820,00-12,77
Yeni Gimat GMYO8,33-0,2416,01
Yeşil GMYO0,26-3,70-3,70
Yeşil Yapı0,273,853,85
Yeşil Yatırım Holding9,96-1,583,43
Yibitaş İnşaat Malzeme2.470,0012,32
Yonga Mobilya7,203,009,09
Yünsa4,16-1,89-0,36
Zorlu Enerji1,21-0,82-1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:24
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