0553 313 94 23

Borsada günün ilk yarısı (2)

12 Temmuz 2019 Cuma 13:23
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)112.966,00146,11
İş Bankası (B)18.000,100,01488,20
İş Bankası (C)6,26-1,7338,19
İş Bankası (Kur.)176.000,00262,13
İş Fin.Kir.2,96-2,63-36,07
İş Girişim2,67-0,7430,88
İş GMYO1,022,00-5,56
İş Y. Men. Değ.2,90-0,3457,03
İş Yat. Ort.1,050,0042,26
İşbir Holding296,000,00114,49
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,00-58,33
İttifak Holding6,360,63105,16
İz Hayvancılık Tarım5,03-0,40-23,67
İzmir Demir Çelik1,58-0,63-4,82
İzmir Fırça1,610,00-22,22
İzocam22,98-0,527,28
Jantsa Jant Sanayi30,12-0,2016,69
Kafein Yazılım6,99-1,131,48
Kapital Yat. Holding1,89-34,15
Kaplamin3,360,00-6,67
Kardemir (A)2,08-0,9521,52
Kardemir (B)2,07-0,9620,28
Kardemir (D)2,13-1,393,61
Karel Elektronik6,21-1,2748,92
Karsan Otomotiv1,16-1,69-9,38
Karsu Tekstil1,25-0,790,00
Karsusan Su Ürünleri San.5,350,3844,59
Kartonsan307,00-0,10-3,76
Katmerciler Ekipman2,02-2,42-32,86
Kent Gıda121,00-0,581,68
Kerevitaş Gıda2,03-2,4012,78
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,901,068,57
Klimasan Klima10,092,85160,06
Koç Holding18,260,2231,85
Konfrut Gıda31,660,2532,58
Konya Çimento176,90-0,67-0,62
Kordsa Teknik Tekstil12,11-0,5728,00
Koza Altın51,950,001,27
Koza Madencilik6,321,28-12,47
Körfez GMYO1,600,0031,15
Kristal Kola0,870,00-17,14
Kron Telekomünikasyon8,15-0,97-6,32
Kuştur Kuşadası Turizm24,98-0,0882,20
Kuyumcukent Gayrimenkul1,13-0,880,00
Kütahya Porselen4,99-0,809,67
Lider Faktoring2,000,00-11,11
Link Bilgisayar10,18-1,3622,36
Logo Yazılım42,14-0,6655,27
Lokman Hekim Sağlık3,76-0,27-16,44
Lüks Kadife4,49-0,44-7,42
Makina Takım1,32-0,75-14,29
Mardin Çimento2,75-0,72-0,97
Marka Yatırım Holding0,640,003,23
Marmaris Altınyunus18,03-1,262,68
Marshall25,10-0,55-0,48
Martı GMYO0,61-1,61-6,15
Martı Otel0,67-2,9015,52
Mavi Giyim41,00-1,7727,25
Mazhar Zorlu Holding4,852,9727,30
Mega Polietilen1,67-3,47-18,14
Menderes Tekstil0,67-1,47-6,94
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm13,941,75132,72
Merko Gıda0,68-1,45-32,67
Metal Gayrimenkul0,70-19,54
Metemtur Otelcilik1,460,6939,05
Metro Holding0,961,0526,32
Metro Petrol ve Tesisleri1,130,002,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,19-0,830,85
Migros Ticaret14,02-1,96-5,91
Milpa1,370,00-4,15
Mistral GMYO1,12-0,88-26,80
MLP Sağlık10,47-2,70-2,15
MMC San. Ve Tic. Yat.1,02-2,86-7,27
Mondi Tire Kutsan1,550,00-16,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.022,60
Net Holding1,63-0,61-16,84
Netaş Telekom.6,75-1,324,49
Niğbaş Niğde Beton9,89-0,10147,25
Nuh Çimento6,310,48-8,95
Nurol GMYO2,410,4214,76
Odaş Elektrik1,36-2,16-3,41
Olmuksan-IP3,28-0,91-2,67
Orge Enerji Elektrik3,292,495,45
Orma Orman Mahsulleri1,12-2,61-6,67
Osmanlı Menkul1,250,81-27,33
Ostim Endüstriyel Yat1,00-0,99-7,41
Otokar117,20-1,1836,46
Oyak Yat. Ort.1,12-0,88-29,26
Oylum Sınai Yatırımlar1,83-3,6879,41
Özak GMYO1,54-3,356,27
Özbal Çelik Boru1,18-3,28-14,49
Özderici GMYO0,68-1,45-71,06
Özerden Plastik2,970,6821,84
Panora GMYO4,200,0014,23
Park Elek.Madencilik2,62-0,388,71
Parsan14,750,3468,38
Pegasus46,40-2,64102,44
Peker GMYO3,97-1,00-51,73
Penguen Gıda1,40-2,1029,63
Pera GMYO0,500,00-35,06
Pergamon Dış Ticaret6,110,830,04
Petkim3,931,81-0,19
Petrokent Turizm74,35-0,208,22
Pınar Et Ve Un6,15-0,9738,61
Pınar Su1,28-2,292,40
Pınar Süt6,72-1,188,09
Plastikkart2,86-2,055,93
Polisan Holding2,16-1,37-28,35
Politeknik Metal56,605,7961,41
Prizma Press Matbaacılık2,270,8946,45
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.036,30-0,27
QNB Finans Fin. Kir.4,43-0,23-34,85
QNB Finansbank6,72-1,18-25,42
Ral Yatırım Holding4,800,00160,87
Ray Sigorta2,19-1,3557,55
Reysaş GMYO0,77-1,2811,59
Reysaş Lojistik0,72-1,37-2,70
Rhea Girişim0,83-1,1925,76
Rodrigo Tekstil3,550,2886,84
Royal Halı0,81-1,22-18,18
RTA Laboratuvarları1,29-0,77-25,86
Sabancı Holding9,220,0027,48
Safkar Ege Soğutmacılık1,87-2,0920,63
Salix Yatırım Holding3,782,16-1,82
Sanel Mühendislik3,63-0,2766,51
Sanifoam Sünger1,691,8135,20
Sanko Pazarlama1,96-1,01-1,21
Saray Matbaacılık1,17-1,6817,00
Sarkuysan3,26-0,613,73
Sasa Polyester6,33-3,2110,16
Say Reklamcılık0,87-1,14-7,45
Sekuro Plastik2,50-1,19-15,54
Selçuk Ecza Deposu4,60-1,0869,21
Selçuk Gıda1,7229,32
Senkron Güvenlik4,39-1,35339,00
Serve Film Prodüksiyon2,442,5225,13
Servet GMYO4,50-1,32-4,26
Seyitler Kimya5,850,3451,95
Silverline Endüstri1,110,00-17,16
Sinpaş GMYO0,58-4,9256,76
Smartiks Yazılım2,61-2,61
Soda Sanayii6,11-0,16-9,69
Sodaş Sodyum Sanayii6,9525,26
Söktaş1,51-1,3118,90
Sönmez Filament4,200,7234,62
Sönmez Pamuklu3,46-1,7010,90
Sumaş Suni Tahta6,790,00-3,00
Şeker Fin. Kir.3,760,0033,33
Şekerbank0,95-2,06-13,64
Şişe Cam4,76-0,42-13,17
Şok Marketler9,84-0,10-8,47
T. Halk Bankası5,91-1,50-15,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,58-1,03-31,88
T.S.K.B.0,800,00-1,23
T.Tuborg7,77-0,26-2,07
Taç Tarım Ürünleri3,98-0,25-21,34
Tat Gıda4,48-0,4417,28
TAV Havalimanları24,62-2,7611,95
Taze Kuru Gıda5,410,56-20,44
Tek-Art Turizm0,74-2,63-12,94
Tekfen Holding24,281,1723,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,320,00-21,89
Temapol Polimer Plastik2,86-0,35-6,54
TGS Dış Ticaret3,76-0,2760,00
Tofaş Oto. Fab.18,77-0,1621,01
Torunlar GMYO1,89-1,0525,17
Trabzon Liman7,07-0,142,78
Trabzonspor Sportif1,030,00-25,15
Trakya Cam2,76-0,72-4,46
Trend GMYO1,11-0,89-12,60
TSKB GMYO0,70-2,78-14,63
Tuğçelik2,04-0,97-4,23
Tukaş4,20-1,87153,01
Turcas Petrol1,39-1,42-1,42
Turkcell13,37-0,899,86
Tümosan Motor ve Traktör3,95-1,25-12,22
Tüpraş124,201,9719,04
Türk Hava Yolları12,10-1,47-24,89
Türk Prysmian Kablo1,84-1,086,69
Türk Telekom5,35-1,1137,18
Türk Traktör30,88-0,06-11,52
Türker Proje Gayrimenkul23,66-2,23-26,38
Ufuk Yatırım1,160,001,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,37-0,7220,18
Ulusoy Elektrik22,54-1,3141,23
Ulusoy Un Sanayi2,40-1,6415,38
Umpaş Holding0,400,00-27,27
Uşak Seramik1,03-0,96-7,21
Utopya Turizm3,16-3,66-22,93
Uzertaş Boya1,0880,00
Ülker Bisküvi18,03-2,5922,90
Ünye Çimento2,60-1,14-25,07
Vakıf Fin. Kir.1,39-1,42-21,91
Vakıf GMYO1,68-1,18-15,58
Vakıf Yat. Ort.1,27-0,78-16,45
Vakıflar Bankası4,76-2,2622,05
Vakko Tekstil3,023,0715,78
Vanet Gıda1,71-1,1631,54
Verusa Holding15,050,20-9,34
Verusaturk Girisim3,210,31-3,02
Vestel9,77-0,8176,04
Vestel Beyaz Eşya15,94-0,5063,19
Viking Kağıt0,980,00-10,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,42-0,70-17,44
Yapı ve Kredi Bank.2,55-1,5459,37
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,49-10,75
Yataş4,801,917,38
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,910,00-3,19
Yeni Gimat GMYO8,120,1213,08
Yeşil GMYO0,260,00-3,70
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding9,27-0,43-3,74
Yibitaş İnşaat Malzeme2.601,0018,28
Yonga Mobilya7,5013,64
Yünsa4,280,232,52
Zorlu Enerji1,17-1,68-4,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:23
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günün ilk yarısı (2)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’dan Batılı güçlere uyarı
    1. İran’dan Batılı güçlere uyarı
    2. Hekimoğlu Konyaspor’un orta saha..
    3. Çavuşoğlu-Cassis ortak basın toplantısı
    4. MÜSİAD Malatya Şubesinden 15 Temmuz..
    5. Kamerun'da kolera salgını: 93 ölü
    6. Borsa ilk yarıda düştü
    7. Belediye meclis üyeleri caddeleri..
    8. Siverek’te nesli tehlikede olan alaca..
    9. Türkiye'den AB'ye net uyarı: Bize..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Başkan Beyoğlu’ndan 15 Temmuz..
    12. Günün ilk yarısında en çok değer..
    13. Günün ilk yarısında en çok değer..
    14. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    15. Rusya: "S-400 teslimatına başlandı"
    16. OMÜ yönetimi şehit yakınları ve..
    17. Günün ilk yarısında endekslerin..
    18. Cuma hutbesinde "15 Temmuz" vurgusu
    19. KDK, 15 Temmuz Şehitlerini andı
    20. Günün ilk yarısında şehir..
    21. Türkiye’nin hava ve füze savunma..
    22. Başkan Güngör: “Sosyal hizmetler de..
    23. Borsada günün ilk yarısı (1)
    24. Borsada günün ilk yarısı (2)
    25. Diyarbakırspor transfere başladı
    26. ANALİZ – Falaşaların entegrasyon..
    27. Uçak, “Srebrenitsa katliamını..
    28. Bünyan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    29. ANALİZ - Srebrenitsa soykırımının..
    30. Adnan Oktar'a kaç sene hapis..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!